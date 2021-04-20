Пробных дачных рейсов в этом году в Самаре не будет

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Власти Самары планируют в этом году запускать дачные автобусы с начала мая.

— По сложившейся традиции автобусы на дачных маршрутах начнут работать с 1 мая. Пробные рейсы в этом году не планируются, — уточнили представители департамента транспорта города.

В 2020 году дачные перевозки стартовали с опозданием — в июне — из-за пандемии коронавируса. А вот в 2019-м году перевозчик «Самара Авто Газ» по договоренности с мэрией запускал пробные рейсы в последние выходные апреля.

Завершаются дачные перевозки 31 октября пишет 63.ру.