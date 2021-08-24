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Пробки в Самаре: ситуация на Московском шоссе остается напряженной

24 августа 2021 12:59
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Пробки в Самаре: ситуация на Московском шоссе остается напряженной

Как сообщалось ранее, во вторник, 24 августа 2021 года с самого утра частично парализована главная городская магистраль Московское шоссе. Ближе к полудню вторника ситуация на дороге не улучшилась. Карты и навигаторы показывают пробку длиной в несколько километров. 

В социальных сетях горожане начинают высказывать недоумение, почему разрыли главную дорогу, но не позаботились о движении транспорта.

"Молодцы! Как всегда... А пожарная, скорая? У них есть мигалки, но крыльев нет! Вы что творите?"

"По "Москве" ковидников тяжелых возят же в Середавина. с сиренами";

"Стою час, не доехал до "Парк хауса" даже. Повернул с Ново-Вокзальной. Что происходит?! АУУУ!"", - пишут самарцы

Экипажей ДПС на участках парализованных улиц водители не видят. Никаких официальных комментариев по этому поводу пока нет. В целом, по городу карты "Яндекс.Карты" оценивают ситуацию в 5 баллов. На Московское шоссе указывает бордовый цвет, т.е. дорога стоит. Как будет выглядеть ситуация в час пик, когда люди начнут возвращаться с работы пока неизвестно, сообщает ГТРК Самара. 

Фото: Яндекс.Карты

Теги: городской транспорт пробки

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