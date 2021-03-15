Приложение «РЖД Пассажирам» теперь сможет сообщать об изменениях в движении поездов

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Через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» приобретается всё больше электронных билетов на поезда дальнего следования. За январь-февраль 2021 года более 35% всех электронных билетов было куплено с его помощью (в январе-феврале прошлого года – около 26%).

Приложение постоянно обновляется и в последнее время в нем стали доступны новые полезные опции:

- уведомление пассажиров о важных изменениях, связанных с поездкой по просматриваемому маршруту (например, изменения в расписании);

- возможность отправки заявки на регистрацию в Центр содействия мобильности (для оформления билета на специализированные места для лиц с ограниченными возможностями здоровья).

Если пользователь не нашел билет на нужный поезд дальнего следования, с помощью опции «Отслеживание билетов» можно автоматически узнать о появившихся свободных местах – система пришлет пуш-уведомление, если кто-либо из пассажиров вернет билеты или в поезде будет увеличено количество вагонов.

«РЖД Пассажирам» позволяет без комиссии приобрести билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, оформить перевозку багажа и домашних животных, а также использовать бонусные баллы программы лояльности и транспортные карты. Здесь пассажиры также могут найти актуальную стоимость билетов на ближайшие даты, навигацию по вокзалам, информацию о фактическом движении поездов и ответы на часто задаваемые вопросы.