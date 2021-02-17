Представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области приняли участие в челлендже региональной ГИБДД «Держись своей полосы»

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Челлендж проходил в социальных сетях в рамках региональной акции «Внимание-встречная полоса!».



Дорожно-транспортные происшествия, причиной которых является выезд на полосу встречного движения, отличаются наиболее тяжкими последствиями. В целях профилактики и предупреждения подобных ДТП в Самарском регионе с 20 января по 20 февраля по инициативе областной ГИБДД проводится широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание – встречная полоса!».

Главная цель мероприятия – обратить внимание автомобилистов на неукоснительное соблюдение ПДД и недопущение опасных маневров, в том числе, связанных с выездом на встречную полосу движения.

В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД, в том числе, при содействии представителей Общественных советов при ГУ МВД России по Самарской области и территориальных ОВД проводят специализированные рейды и профилактические акции.

Одним из значимых социальных мероприятий стал челлендж в социальных сетях под названием «Держись своей полосы».

Участники на протяжении недели публиковали в соцсетях свои видеообращения, призывая автомобилистов к дисциплине на дороге и, рассказывая об опасностях, которые может таить в себе встречная полоса.

В челлендже приняли участие общественники, медийные лица области, заслуженные деятели искусств и различных профессий, которые в коротких видео делились своим опытом и давали полезные подсказки автолюбителям.

Активными участниками челленджа стали и общественники регионального главка МВД, которые записали для социальных сетей свои видеообращения под хештегом «Держись своей полосы».

Председатель Общественного совета Александр Шахов в своем выступлении убедительно попросил автомобилистов соблюдать Правила дорожного движения, особо подчеркнув, что никакие срочные и неотложные дела не стоят человеческой жизни.

В свою очередь, Муфтий Самарской области Талип Яруллин произнес важные наставления для любого автомобилиста, призвав задуматься о том, что совершенный маневр может повлиять на жизни других людей. Талип Вагизович попросил всех участников дорожного движения любить и уважать друг друга, заботиться не только о себе, но и об окружающих.

Еще один представитель Общественного совета - молодежный министр общественной безопасности молодежного правительства Самарской области Анастасия Ходарева поддержала акцию Госавтоинспекции, напомнив о том, как важно вести себя вежливо и аккуратно на дорогах.

Видеообращения с общественниками набрали множество просмотров и лайков.

Все видео можно найти в сети Инстаграм по хештегу #Держисьсвоейполосы63