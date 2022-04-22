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Правительство выделит авиакомпаниям 100 миллиардов рублей на полеты в России

22 апреля 2022 09:15
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Правительство выделит авиакомпаниям 100 миллиардов рублей на полеты в России

Правительство выделит авиакомпаниям 100 миллиардов рублей, чтобы частично компенсировать их расходы на полеты внутри страны. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании кабмина. Премьер-министр отметил, что отрасль столкнулась с серьёзными ограничениями и запретами, в том числе в части поставок запчастей и технического обслуживания самолетов.

На создание быстровозводимых отелей в 19 регионах правительство направит около четырёх миллиардов рублей, также сообщил Михаил Мишустин на заседании кабмина. Премьер-министр отметил, что в этой работе принимает активное участие и бизнес, что позволяет создавать новые рабочие места и увеличивать номерной фонд, передает Радио Маяк.

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