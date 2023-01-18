Правительство оценило будущее российского автомобильного рынка

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В 2023 году в России будет продано 960 тысяч новых легковых автомобилей, из которых 470 тысяч будут отечественного производства, свидетельствуют данные обновленной стратегии Минпромторга по развитию автопрома до 2035 года. Однако представители отрасли оценивают будущее рынка более пессимистично. О том, что правительство и автопром разошлись в прогнозах, сообщают «Ведомости».

Стратегия правительства предполагает рост данного сегмента рынка на 53 процента в текущем году. Между тем, например, «Автостат» прогнозирует в самом оптимистичном сценарии увеличение продаж на четверть, до 780 тысяч автомобилей, и в негативном — снижение на 12 процентов, до 550 тысяч машин. В свою очередь комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) ожидает рост рынка на 12 процентов, до 770 тысяч автомобилей, что также ниже представленных в цифр в стратегии.

Согласно плану развития отрасли, достижение обозначенных результатов продаж почти наполовину зависит от импорта — на ввоз автомобилей из-за рубежа будет приходиться 490 тысяч единиц, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году. В стратегии также указано, что основной целью в текущем году будет обеспечение технологического суверенитета российского автопрома, а также удовлетворение потребности российского рынка в высоколокализованной (не менее 80 процентов) продукции, произведенной на территории России, пишет Лента.