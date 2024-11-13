Правительство не поддержало отмену штрафа за тонировку автомобилей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 2 млн жителей Самарской области – взрослых и детей - проверили здоровье в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Обследования в рамках диспансеризации помогли выявить более 4000 новых случаев сахарного диабета
В чем логика определения «выгодных» и «невыгодных» месяцев? Если коротко: чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать отпуск.
Юрист рассказал, выгодно ли брать отпуск в декабре и январе
В настоящее время ведется планомерная миграция пользователей в новую версию сервиса.
билайн бизнес обновил платформу «Единый мониторинг»
Наставники оказались мошенниками.
Житель Самарской области хотел пройти обучение через интернет и лишился денег
Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
14 ноября на юге Самарской области ожидается сильный снег
"РКС-Самара" начали отключать воду в частном секторе за долги
"РКС-Самара" начали отключать воду в частном секторе за долги
В Самарской области планируют повысить взнос на капремонт
В Самарской области планируют повысить взнос на капремонт
В Самаре снова ищут организацию для отлова животных
В Самаре снова ищут организацию для отлова животных
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.96
0.01
EUR 104.25
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Поддержание национально-культурных традиций: в Самаре пройдет чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»м
Марафон «Кошкинские Лиры» в Самаре: СОУНБ приглашает на открытый гала-концерт
В самарском Музее Эльдара Рязанова пройдет вторая встреча ридинг-группы «Читать кино»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Правительство не поддержало отмену штрафа за тонировку автомобилей

13 ноября 2024 12:49
139
Правительство не поддержало отмену штрафа за тонировку автомобилей

Правительство РФ не поддержало законопроект об отмене административной ответственности за управление автомобилем со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента. Об этом 13 ноября сообщает ТАСС.

В июле законопроект направил на отзыв вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Документом предлагалось признать утратившей силу ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, которой предусмотрен штраф 500 рублей за соответствующее нарушение. Как объяснял парламентарий, тонировка автомобиля допускается во множестве стран и помогает сохранять более низкую температуру в салоне, что особенно важно в жаркую погоду и особенно актуально в южных субъектах России.

В правительстве напомнили, что, согласно текущим требованиям, светопропускание ветрового и других передних стекол должно составлять не менее 70%, а тонировка задних и задних боковых стекол допускается, пишут "Известия".

«В случае признания утратившей силу части 31 статьи 12.5 КоАП соответствующее нарушение может быть квалифицировано по части 1 указанной статьи. Соответственно, проектируемые изменения в КоАП не приведут к достижению цели, заявленной в пояснительной записке», — отмечается в отзыве.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре на проспекте Ленина с рельсов сошел трамвай
06 ноября 2024, 13:59
В Самаре на проспекте Ленина с рельсов сошел трамвай
Это произошло в районе остановки "Первомайская". Происшествия
800
В Самарской области с января 2025 года поднимут цены на эвакуацию автомобилей
05 ноября 2024, 13:50
В Самарской области с января 2025 года поднимут цены на эвакуацию автомобилей
Соответствующий проект приказа опубликовал департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области. Транспорт
761
В центре Самары на контактную сеть упало дерево
03 ноября 2024, 13:40
В центре Самары на контактную сеть упало дерево
Движение трамваев было остановлено в оба направления. Происшествия
1169
В центре внимания
На выставке «Самара» стартовала неделя, посвященная Тольятти
13 ноября 2024  12:25
На выставке «Самара» стартовала неделя, посвященная Тольятти
140
Она была посвящена формированию единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
12 ноября 2024  18:51
Вячеслав Федорищев принял учатие в стратегической сессии, которую провел Михаил Мишустин
389
12 ноября 2024  18:33
Вячеслав Федорищев в Москве встретился с депутатами Госдумы и сенаторами РФ от Самарской области
413
Вячеслав Федорищев поздравил профсоюзных работников с Днём профсоюзов Самарской области
12 ноября 2024  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил профсоюзных работников с Днём профсоюзов Самарской области
338
«Сделано в Самарской области»: Награждены лучшие производители региона
12 ноября 2024  10:00
«Сделано в Самарской области»: Награждены лучшие производители региона
383
Весь список