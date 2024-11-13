Правительство не поддержало отмену штрафа за тонировку автомобилей

139

Правительство РФ не поддержало законопроект об отмене административной ответственности за управление автомобилем со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента. Об этом 13 ноября сообщает ТАСС.

В июле законопроект направил на отзыв вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Документом предлагалось признать утратившей силу ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, которой предусмотрен штраф 500 рублей за соответствующее нарушение. Как объяснял парламентарий, тонировка автомобиля допускается во множестве стран и помогает сохранять более низкую температуру в салоне, что особенно важно в жаркую погоду и особенно актуально в южных субъектах России.

В правительстве напомнили, что, согласно текущим требованиям, светопропускание ветрового и других передних стекол должно составлять не менее 70%, а тонировка задних и задних боковых стекол допускается, пишут "Известия".

«В случае признания утратившей силу части 31 статьи 12.5 КоАП соответствующее нарушение может быть квалифицировано по части 1 указанной статьи. Соответственно, проектируемые изменения в КоАП не приведут к достижению цели, заявленной в пояснительной записке», — отмечается в отзыве.