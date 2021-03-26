Поправки в планировку земли под новую станцию метро в Самаре согласовали

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Власти Самарской области утвердили документ по внесению корректировок в проект планировки территории от станции метро «Алабинская» до станции «Самарская».

Они входят в первую очередь строительства метрополитена. Распоряжение первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова опубликовано на портале правовой информации.

Самарский метрополитен начал свою работу 26 декабря 1987 года. Первая очередь подземки включала в себя четыре станции. В настоящий момент метрополитен состоит из одной линии и насчитывает десять станций. Последняя по счету станция – «Алабинская» – была открыта 1 февраля 2015 года, пишет Коммерсантъ.

Напомним, что в планах по-прежнему строительство и второй ветки метро, которая будет начинаться от ЖД-вокзала. Как именно она пойдет, несколько раз корректировалось. Говорить о сроках строительства тоже пока преждевременно.