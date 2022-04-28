Я нашел ошибку
Главные новости:
В России не зафиксировано устойчивого дефицита тех или иных препаратов.
В России не зафиксировано устойчивого дефицита тех или иных препаратов
Около 16 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» перешли на электронные квитанции
Около 16 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» перешли на электронные квитанции
Косметический концерн Coty заявил об уходе из России
В Самаре пройдет онлайн-шествие «Бессмертного полка» в дополнение к традиционному
В Самаре пройдет онлайн-шествие «Бессмертного полка» в дополнение к традиционному
В Сызрани пьяная езда автомобилистки закончились ДТП
В Сызрани пьяная езда автомобилистки закончились ДТП
Половина автолюбителей Самарской области готова пересесть на китайские машины
Половина автолюбителей Самарской области готова пересесть на китайские машины
В этом году процесс поступления в вузы Самарской области станет еще проще и легче.
В этом году процесс поступления в вузы Самарской области станет еще проще и легче
В России хотят повысить минимальный размера оплаты труда
В России хотят повысить минимальный размера оплаты труда
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.88
0.17
EUR 75.92
-0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО проводят уроки памяти, посвящённые ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
В Самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина
Финал Самарского дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Половина автолюбителей Самарской области готова пересесть на китайские машины

28 апреля 2022 09:39
95
Половина автолюбителей Самарской области готова пересесть на китайские машины

Автомобильный сайт Дром решил выяснить, готовы ли автолюбители пересесть на китайские автомобили. Половина опрошенных Самарской области (50%) ответили положительно, 46%, напротив, пока не готовы покупать машины из Поднебесной. А 4% автолюбителей региона отметили, что уже ездят на китайских авто. 

В среднем по России 43% рассматривают возможность приобретения автомобиля китайского производства, 54% не готовы пока садиться за руль машины из Поднебесной. Еще 3% уже владеют авто из КНР.  

Среди причин, которые останавливают от покупки китайских машин, автолюбители назвали высокие цены на эти машины, недостаточное количество сервисных центров и быстрая потеря первоначальной стоимости. Поклонники китайского автопрома отмечают достойный уровень гарантийного обслуживания и растущее качество самих машин. 

За январь-апрель текущего года доля авто китайского производства в общем объеме рынка России увеличилась в полтора раза относительно аналогичного периода прошлого года — с 1,9% до 3%. В Приволжском федеральном округе машины из КНР популярнее, чем в среднем по стране, они занимают 3,5% рынка региона. 

 Лидерами по количеству автомобилей из Поднебесной стали Москва и Санкт-Петербург. Доля «китайцев» в этих регионах составила около 5%. Реже всего китайские машины выбирают на Дальнем Востоке, где располагается всего 1,2% от общего числа дилеров китайских марок России. В регионе на долю машин из Китая приходится всего 0,1%. 

Всероссийский опрос проводился с 11 по 18 апреля 2022 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие почти 15 тысяч человек.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Первомай — личный праздник лишь для каждого третьего самарца
27 апреля 2022, 13:55
Первомай — личный праздник лишь для каждого третьего самарца
В этом году 53% россиян проведут майские праздники дома. Общество
391
майские выходные каждый второй самарец проведет дома
27 апреля 2022, 09:51
Майские выходные каждый второй самарец проведет дома
На природу отправятся 7%. Общество
320
Продлить майские праздники отпусками планируют 13% самарцев
26 апреля 2022, 09:16
Продлить майские праздники отпусками планируют 13% самарцев
Чаще всего о планах продлить отпуск на счет праздничных дней сообщают самарцы с доходом свыше 80 тыс. руб. Общество
436
  • Консультант плюс
В центре внимания
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
26 апреля 2022  13:25
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
611
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
26 апреля 2022  12:28
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
1342
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
26 апреля 2022  11:56
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
626
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
26 апреля 2022  09:54
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
641
25 апреля состоялось заседание Самарской Губдумы, на котором депутатам был представлен отчет о деятельности Правительства Самарской области за прошедший год.
25 апреля 2022  19:54
Дмитрий Азаров о работе Правительства в 2021 году: «Мы четко действовали в интересах жителей Самарской области»
859
Весь список