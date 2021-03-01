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Поездки в купе со скидкой 30% в честь 8 марта

1 марта 2021 17:21
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Оформить билеты можно во вторник, 2 марта 2021 года.

 Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») предлагает представительницам прекрасного пола совершать поездки в купе со скидкой 30% в рамках акции «Удачный вторник», приуроченной к Международному женскому дню.

Оформить билеты можно во вторник, 2 марта 2021 года. Предложение распространяется практически на все поезда дальнего следования АО «ФПК». Совершить поездку пассажиры смогут в период с 3 по 31 марта.

Со списком поездов, которые не участвуют в акции, и подробной информацией об условиях ее проведения можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Обращаем внимание, что скидка не суммируется с другими специальными тарифами и скидками.

Оформить проездной документ можно на сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах дальнего следования, передает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото из открытых источников

 

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