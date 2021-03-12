Подъехать к площади Куйбышева в Самаре временно будет нельзя

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В воскресенье, 14 марта, в Самаре ограничат движение транспорта в центре города. Об этом сообщили представители администрации областной столицы.

— Временные перекрытия дорог связаны с празднованием Масленицы. Ограничения вводят на улице Чапаевской (от Вилоновской до Красноармейской) и на улице Шостаковича (от Чапаевской до Фрунзе). С 08:00 до 20:00 к площади Куйбышева смогут подъехать только спецмашны экстренных служб и автомобили с пропусками, — пояснили в мэрии Самары.

Также с 20:00 субботы, 13 марта, и до 20:00 воскресенья, 14 марта, на этих же двух улицах будет запрещена стоянка автомобилей.

Кроме того, с 08:00 до 20:00 воскресенья, 14 марта, в этой части города скорректируют маршруты общественного транспорта. Речь идет об автобусах № 24, 92 и 297.

Площадь Куйбышева — одна из нескольких центральных локаций, на которых жители Самары смогут отметить Масленицу. Рабочие закончили монтаж главного символа праздника — фигуры Маслены. Рядом с ней установят чучела поменьше. Их сделали жители Самары в рамках творческого конкурса.

Однако городские власти не планируют проводить массовых мероприятий, посвященных проводам зимы. Тем не менее в областной столице организуют тематические площадки для фотографий, прогулок на свежем воздухе и активного отдыха. Арт-локации на площади Куйбышева откроют на площади Куйбышева уже в пятницу, 12 марта. В первый день она будет работать с 15:00 до 20:00. В субботу и воскресенье — с 10:00 до 20:00.

Второй площадкой, где будут ожидать жителей Самары, станет набережная Волги, в районе бассейна ЦСК ВВС. Здесь установят красочную, инстаграмную, Маслену, пишет 63.ру.