По улице Донской на Мехзаводе ограничат движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством строительно-монтажных работ, связанных с переустройством системы водоотведения, на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта: в период с 08:00 19 февраля 2021 года до 17:00 15 марта 2021 года по улице Донской на участке протяженностью 40 метров - в районе дома №3 по улице Шестой квартал поселка Мехзавод.

Более подробно с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении.