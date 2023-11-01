По обращениям жителей Самарской области продлили действие социальных транспортных карт

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Действие социальных транспортных карт в Самарской области продлено до 2026 года. Соответствующее постановление Правительства Самарской области подписано 30 октября 2023 года.

«По обращениям жителей Самарской области мы рассмотрели вопрос о продлении срока действия социальных транспортных карт. Их замена на Карту жителя Самарской области началась 1 января этого года, и уже более 16 тысяч жителей воспользовались этой возможностью. Чтобы не создавать ажиотаж и очереди накануне новогодних праздников, было принято решение продлить срок действия соцкарт. Тем не менее, хочу обратиться к самарцам с просьбой не затягивать процесс замены и не оставлять все на последний момент», – прокомментировал врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Проект «Карта жителя Самарской области» имеет целый ряд преимуществ: карта позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, использовать государственные электронные сервисы, перевести получение всех социальных выплат, пенсий и зарплаты, а также предъявлять её как полис ОМС. На сегодняшний день уже более 200 тыс. человек изъявили желание стать держателями этой карты.

Напомним, выпускается и обслуживается Карта жителя бесплатно, получить её могут все желающие, начиная с 14 лет (до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов).

Заказать Карту жителя можно не только путем подачи онлайн-заявки на сайте card.samregion.ru, но и в отделениях банков. Также подать заявление можно в любом офисе многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Список отделений банков и условия оформления Карты жителя можно найти на интернет-портале card.samregion.ru.