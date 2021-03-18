Первый автомобиль у большинства самарцев был отечественного производства

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Автомобильный сайт Дром поинтересовался у водителей «Какого производства был ваш первый автомобиль?». Во всероссийском опросе приняли участие 17 328 человек.

В Самарской области 71,5 % опрошенных получили первый опыт вождения на советском или российском автомобиле. На втором месте с большим отрывом следует японский праворульный автопром, набравший 14% голосов самарцев. Далее идут варианты ответов «немецкий» – 4,1%, «корейский» – 4,1%, «японский леворульный» – 1,2% и «другой» – 5,2%.

Среди федеральных округов выделился Дальний Восток, где лидируют, в качестве первых, японские праворульные машины. В Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Воронежской области популярнее в 2,5-3,5 раза, чем в среднем по стране немецкие производители для новичков. Соответствующий вариант набрал от 10 до 15% в этих регионах. В целом, голоса во всероссийском опросе распределились следующим образом: «российский/советский» – 47%, «японский праворульный» – 39%, «японский леворульный» – 5%, «немецкий» – 4%, «корейский» – 2% и «другой» – 3%.

«Первая машина – карбюраторная девяточка 1997 года, на тот момент ей было всего 11 лет... Сыпалась постоянно, чаще стояла сломанная, чем ездила. Рекорд езды без поломок – месяц. Но сколько же эмоций она подарила... После девятки купили тринадцатилетнею Trueno АЕ111 и это было невероятно: оказывается, автомобиль может ездить без постоянных поломок и приносить удовольствие от вождения. Но опыт владения девяткой все равно считаю очень нужным, и начинать путь автолюбителя рекомендую именно с «тазика», – поделился один из участников опроса.

Всероссийский опрос проводился с 9 по 15 марта 2021 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие более 17 тысяч человек.

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