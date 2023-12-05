Перевозки пассажиров увеличились на 13,3% на Куйбышевской ЖД в ноябре

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В ноябре 2023 года со станций Куйбышевской железной дороги отправлено 1,5 млн пассажиров, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 1,1 млн пассажиров (+14%), в дальнем следовании – 386,6 тыс. пассажиров (+11,1%).

Пассажирооборот в ноябре 2023 года составил 415,8 млн пасс-км , что на 14,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года, в том числе в пригородном сообщении – 55 млн пасс-км (+11,5%), в дальнем следовании – 361,1 млн пасс-км (+14,9%).

Всего за январь-ноябрь 2023 года отправлено 17,7 млн пассажиров (+9,4% к аналогичному периоду 2022 года), из них в пригородном сообщении – 13 млн пассажиров (+8,4%), в дальнем следовании – 4,7 млн пассажиров (+12,3%).

Пассажирооборот на КбшЖД с начала 2023 года вырос на 10,3% к уровню прошлого года и составил 5,4 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 619,5 млн пасс-км (+11,1%), в дальнем следовании – 4,7 млрд пасс-км (+10,2%).