Перевозки пассажиров на Куйбышевской железной дороге в ноябре выросли на 31%

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В ноябре 2022 года на инфраструктуре Куйбышевской магистрали перевезено порядка 1,4 млн пассажиров, что на 31% выше аналогичного периода прошлого года, из них в пригородном сообщении – 1 млн пассажиров (+27%), в дальнем следовании – 345,9 тыс. пассажиров (+42,2%).

Пассажирооборот в ноябре 2022 года составил 358 млн пасс-км, на 47% больше, чем за аналогичный период 2021 года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 36,2%, составив 49,1 млн пасс-км, в дальнем следовании – 309,1 млн пасс-км, пассажирооборот вырос на 49%.

Всего за январь-ноябрь 2022 года отправлено порядка 16,2 млн пассажиров (+13,7%), из них в дальнем следовании – 4,2 млн пассажиров (+12,9%), в пригородном сообщении – 12 млн (+14%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге с начала 2022 года увеличился на 20,2% к уровню прошлого года и составил 4,9 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 558 млн пасс-км (+23,9%), в дальнем следовании – 4,3 млрд пасс-км (+19,7%).