Перекрытие М-5 в Самарской области перенесли на неопределенный срок

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Движение на трассе М-5 «Урал» в районе Тольятти осуществляется без изменений. Об этом сообщили в «Поволжуправтодоре».

— Работы по устройству съезда на пересечении улиц Куйбышева и Громовой перенесены на более поздний срок, — объяснили причину представители организации.

Приступить к обустройству съезда планировали с 21 сентября. Для этого должны были перекрыть движение по улице Громовой на 974-м км трассы М-5. Мы публиковали схему.

Ограничения связаны со строительством на М-5 трехуровневой развязки, пишет 63.ру.