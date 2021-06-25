Пассажиры смогут купить билеты со скидками на двухэтажные поезда 

Я нашел ошибку
Главные новости:
В филиалах УИИ для подростков и их родителей организованы лекции, профилактические беседы, различные тренинги. 
В УИИ Самарской области провели «родительский день»
Соотношение расходов пользователей онлайн-сервиса Сбера по управлению личными финансами «Анализ финансов» с возрастом меняется.
Сбер изучил, на что тратит и копит молодежь
В ночь на 25 июня нанесение разметки стартовало на недавно обновленной улице Аэродромной.
На самарских дорогах продолжается нанесение разметки
Персонал вакцинируют без отрыва от производства .
В самарском депо «ТТУ» дважды в неделю работает мобильный пункт вакцинации
Следователи работают по делу о столкновении катера с депутатами с лодкой на Волге.
Директора Жигулевского заповедника уволили после столкновения катера с лодкой на Волге
"Настоятельно прошу вас соблюдать меры безопасности на воде и выбирать для купания оборудованные городские пляжи."
Елена Лапушкина прокомментировала ограничения купания на неофициальных пляжах 
Им стал студент 2 курса Института клинической медицины СамГМУ.
Прививку от коронавируса сделал 500-тысячный житель Самарской области
Пока не вакцинировался из-за очень высокого титра и наличия Т-клеточного иммунитета после болезни.
Песков намерен привиться однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +33 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.17
-0.16
EUR 86.19
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музей «Детская картинная галерея» приглашает посетить открытие выставки «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2021»
В областной юношеской библиотеке прошло торжественное открытие основного этапа  Акции «Полк@ Победы»
Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Пассажиры смогут купить билеты со скидками на двухэтажные поезда 

25 июня 2021 14:28
123
При покупке билетов с сегодняшнего дня по 3 августа действуют специальные тарифы.

Пассажирам предоставляется возможность при планировании поездки на поезде воспользоваться специальными тарифами. 

Так, при покупке билетов с сегодняшнего дня по 3 августа 2021 года (на даты отправления с 1 июля по 14 сентября 2021 года) действуют специальные тарифы на верхние места в вагонах купе двухэтажных поездов формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК»:

№052 (Й) Москва – Пенза;

№052 (М) Пенза – Москва;

№050 (М) Москва – Самара;

№049 (Й) Самара – Москва;

№026 (Г) Москва – Ижевск;

№025 (Г) Ижевск – Москва. 

С подробной информацией об условиях проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Приобрести билет со скидкой можно на сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в железнодорожной кассе, сообщили в пресс-службе КбшЖД. 

 

Фото из открытых источников

 

Теги: двухэтажные поезда  билеты скидки

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Без дополнительной регистрации в Центре содействия мобильности и предъявления подтверждающих инвалидность документов.
25 мая 2021, 18:48
С 24 мая инвалиды могут приобретать билеты на специализированные места в поездах онлайн
Без дополнительной регистрации в Центре содействия мобильности и предъявления подтверждающих инвалидность документов. Новости компаний
1026
На верхние места в вагоны купе.
14 мая 2021, 15:35
Пассажиры КбшЖД могут путешествовать со скидкой 60% в рамках акции «Максимальные майские скидки!» 
На верхние места в вагоны купе. Новости компаний
923
Прошедшие вакцинацию от коронавируса в двух стационарных прививочных пунктах Самары, получат пригласительный билет на матч "Крылья Советов" – "Краснодар-2".
05 мая 2021, 18:17
6 мая жители региона смогут получить в подарок билеты на последний домашний матч "Крыльев Советов"
Прошедшие вакцинацию от коронавируса в двух стационарных прививочных пунктах Самары, получат пригласительный билет на матч "Крылья Советов" –... Футбол в Самаре
1043
В центре внимания
Резкий скачок: 166 заболевших коронавирусом в Самарской области за сутки
25 июня 2021  13:25
Резкий скачок: 166 заболевших коронавирусом в Самарской области за сутки
308
В выходные дни мобильный пункт вакцинации будет работать в Самаре в Струковском парке и возле набережной
25 июня 2021  11:26
В выходные дни мобильный пункт вакцинации будет работать в Самаре в Струковском парке и возле набережной
221
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в приемной Президента России
25 июня 2021  11:11
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в приемной Президента России
202
Самарские леса снова закрыли для посещения
25 июня 2021  10:14
Самарские леса снова закрыли для посещения
242
 Временное ограничение движения транспорта вводится на ряде самарских дорог
25 июня 2021  09:55
 Временное ограничение движения транспорта вводится на ряде самарских дорог
223
Весь список