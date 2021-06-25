Пассажиры смогут купить билеты со скидками на двухэтажные поезда 

123

Пассажирам предоставляется возможность при планировании поездки на поезде воспользоваться специальными тарифами.

Так, при покупке билетов с сегодняшнего дня по 3 августа 2021 года (на даты отправления с 1 июля по 14 сентября 2021 года) действуют специальные тарифы на верхние места в вагонах купе двухэтажных поездов формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК»:

№052 (Й) Москва – Пенза;

№052 (М) Пенза – Москва;

№050 (М) Москва – Самара;

№049 (Й) Самара – Москва;

№026 (Г) Москва – Ижевск;

№025 (Г) Ижевск – Москва.

С подробной информацией об условиях проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Приобрести билет со скидкой можно на сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в железнодорожной кассе, сообщили в пресс-службе КбшЖД.

Фото из открытых источников