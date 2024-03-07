Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге выросли на 16,5% в феврале

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В феврале 2024 года на инфраструктуре Куйбышевской магистрали перевезено порядка 1,4 млн пассажиров, что на 16,5% выше аналогичного периода прошлого года, из них в пригородном сообщении – более одного млн пассажиров (+18,1%), в дальнем следовании – 336,2 тыс. пассажиров (+11,9%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в феврале 2024 года составил 335,4 млн пасс-км, на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 18,5%, составив 52,4 млн пасс-км, в дальнем следовании – 283 млн пасс-км, что превышает показатель прошлого года на 10,9%.

Всего за январь-февраль 2024 года отправлено порядка 2,9 млн пассажиров (+17,6%), из них в дальнем следовании – 777 тыс. пассажиров (+12,4%), в пригородном сообщении – 2,1 млн (+19,6%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге с начала 2024 года увеличился на 13,9% к уровню прошлого года и составил 781,7 млн пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 108,1 млн пасс-км (+19,7%), в дальнем следовании – 673,6 млн пасс-км (+13,1%).