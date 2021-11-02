Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге выросли на 15,3% в январе-октябре

165

В октябре 2021 года на инфраструктуре Куйбышевской магистрали перевезено порядка 1,2 млн пассажиров, что на 3,2% выше аналогичного показателя прошлого года, из них в пригородном сообщении – 924 тыс. пассажиров (-0,8%), в дальнем следовании –274 тыс. пассажиров (+19,3%).

Пассажирооборот в октябре 2021 года составил 276 млн пасс-км, на 6,9% больше показателя за тот же период 2020 года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 11,7%, составив 41,4 млн пасс-км, в дальнем следовании – 234,6 млн пасс-км, на 6,1% превышает показатель прошлого года.

Всего за январь-октябрь 2021 года отправлено порядка 13,1 млн пассажиров (+15,3%), из них в дальнем следовании – 3,4 млн пассажиров (+30,4%), в пригородном сообщении – 9,7 млн (+10,8%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге с начала 2021 года увеличился на 12,9% к уровню прошлого года и составил 3,8 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 414 млн пасс-км (+18,6%), в дальнем следовании – 3,3 млрд пасс-км (+30,7%).