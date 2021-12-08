Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге выросли на 15,1% в январе-ноябре

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В ноябре 2021 года на инфраструктуре Куйбышевской магистрали перевезено порядка 1 млн пассажиров, что на 11,2% выше аналогичного показателя прошлого года, из них в пригородном сообщении – 794,4 тыс. пассажиров (+6,9%), в дальнем следовании –241 тыс. пассажиров (+28,3%).

Пассажирооборот в ноябре 2021 года составил 218 млн пасс-км, на 9,1% больше показателя за тот же период 2020 года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 17,5%, составив 35,5 млн пасс-км, в дальнем следовании – 183,1 млн пасс-км, на 7,7% превышает показатель прошлого года.

Всего за январь-ноябрь 2021 года отправлено порядка 14,2 млн пассажиров (+15,1%), из них в дальнем следовании – 3,6 млн пассажиров (+30,3%), в пригородном сообщении – 10,5 млн (+10,6%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге с начала 2021 года увеличился на 28,4% к уровню прошлого года и составил 4 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 449 млн пасс-км (+18,5%), в дальнем следовании – 3,5 млрд пасс-км (+29,8%).



