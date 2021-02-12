Пассажиропоток самарского метро упал на треть

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На это повлияла пандемия коронавируса.

По итогам 2020 года самарский метрополитен перевез всего 8 млн 750 тысяч человек - это на треть меньше, чем в 2019-м, говорится в отчете муниципального предприятия, опубликованном на официальном сайте компании. Это самый низкий показатель за всю 33-летнюю историю городской подземки. Среднесуточный пассажиропоток в прошлом году составил около 24 тысяч человек, против 36 тысяч годом ранее. На значительное падение повлияла пандемия. В отдельные дни во время весеннего локдауна трафик подземки снижался на 90 процентов. Кроме того, на метрополитене до сих пор действует жесткий масочные режим – без СИЗа просто не пускают в подземку.

Сегодня самарское метро лежит тяжким грузом на бюджете города - МУП ежегодно генерирует примерно по 200 млн убытка. Существующего пассажиротрафика явно недостаточно для самоокупаемости. В 80-е годы руководство советского Куйбышева принимало решение о строительстве метрополитена по двум причинам: нужно было подвозить рабочих к тогда еще работающим заводам Безымянки, а также соответствовать статусу города-миллионника. За постсоветское время дневной пассажиропоток подземки упал почти в 4 раза. По разным оценкам, сегодня себестоимость перевозки одного пассажира в самарском метро достигает 70 рублей. Тогда как фактическая стоимость проезда составляет 29 рублей по безналичному расчету и 32 – по наличному, сообщает ТРК Терра.