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Пассажирооборот на Куйбышевской ЖД с начала 2021 года снизился на 31,6%

5 апреля 2021 12:43
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Пассажирооборот на Куйбышевской ЖД с начала 2021 года снизился на 31,6%

По оперативным данным, в марте 2021 года на инфраструктуре Куйбышевской магистрали перевезено 1,1 млн пассажиров, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 855,2 тыс. пассажиров (-4,1%), в дальнем следовании – 280,1 тыс. (-4,1%).

Пассажирооборот в марте 2021 года составил 262,6 млн пасс-км, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, в том числе в пригородном сообщении – 35,2 млн пасс-км (-3,5%), в дальнем следовании – 227,4 млн пасс-км (-16,6%).

Всего за январь-март 2021 года отправлено 3 млн пассажиров (-21,4% к январю-марту 2020 года), из них в дальнем следовании – 803,7 тыс. (-25,3%), в пригородном сообщении – 2,3 млн (-18,5%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге с начала 2021 года снизился на 31,6% к уровню прошлого года и составил 753 млн пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 95,8 млн пасс-км (-18,3%), в дальнем следовании – 657,2 млн пасс-км (-33,2%).

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