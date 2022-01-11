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Отсутствие трамваев на Галактионовской в Самаре компенсировали двумя автобусами

11 января 2022 10:52
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Отсутствие трамваев на Галактионовской в Самаре компенсировали всего двумя автобусами

В понедельник, 10 января, в Самаре рабочие приступили к ограждению площадки строительства станции метро «Театральная». Об этом на совещании в региональном правительстве сообщил глава областного Минстроя Николай Плаксин.

Из-за строительства метро на 3 года пришлось перекрыть участок улицы Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской, в том числе для движения трамваев. Составы пустили в объезд по улице Арцыбушевской. То есть трамваи не ходят на большом участке Галактионовской — от Полевой до Красноармейской, что вызвало недовольство горожан.

Впрочем, как сообщила мэр Самары Елена Лапушкина, приняты некоторые компенсационные меры.

— Изменилось лишь движение трамваев. Автобусы ходят по-прежнему, без изменений. Дополнительно мы добавили на маршрут еще два автобуса, — сообщила Елена Лапушкина.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил мэрии проверить, достаточно ли такого количества транспорта для пассажиров, и вывести на маршруты дополнительный при необходимости.

Станция метро «Театральная» станет последней на первой линии самарской подземки. Ее разместят на участке улицы Галактионовской от Красноармейской до Рабочей, неподалеку от Оперного театра. При этом к станции еще предстоит проложить тоннели: под улицей Самарской — от Полевой до Ульяновской, а далее по Галактионовской — от Вилоновской до Красноармейской.

Проект пока не готов — власти ищут подрядчика. Деньги предоставят из федерального бюджета в кредит. По условиям займа ввести станцию в эксплуатацию должны уже в 2024 году, пишет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

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