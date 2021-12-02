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Отправится в первый рейс новый двухэтажный поезд Оренбург – Самара – Москва

2 декабря 2021 11:54
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Отправится в первый рейс новый двухэтажный поезд Оренбург – Самара – Москва

После торжественной церемонии отправится в первый рейс новый двухэтажный поезд №137/138 Оренбург – Самара – Москва. 

В мероприятии планируют принять участие руководители Куйбышевской железной дороги, Куйбышевского филиала АО «ФПК» и представители органов власти Самарской области. 

Двухэтажные вагоны принципиально новой модели в них предусмотрено специализированное детское купе, выполненное в ярком дизайне. Каждый вагон оснащен душевой кабиной, а купе оборудовано панелью для регулирования температур. Путешественники могут воспользоваться индивидуальным сейфом. В интерьерах вагонов учтены современные требования к безопасности и комфорту.  Из нововведений можно отметить увеличенное пространство на верхней полке второго этажа и более плавный ход.

Мероприятие состоится 3 декабря 2021 года на первой платформе железнодорожного вокзала Самара.

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