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Отменять льготы на дачных маршрутах в Самаре в ближайшее время не планируется. Об этом сообщили в мэрии Самары.

— Ни о какой отмене льгот на дачные перевозки речь не идет. В этом году уже проведены необходимые конкурсные процедуры, определен перевозчик, контракт на дачные перевозки находится в стадии заключения, — сообщили в городской администрации.

Информация о рассмотрении возможности отмены льгот на дачных маршрутах прошла в отчете оценки регулирующего воздействия нового порядка предоставления субсидий перевозчикам. Чиновники указали, что большинство пассажиров пользуются льготами при оплате проезда. У перевозчика возникают убытки, которые нужно компенсировать. Сейчас это происходит за счет бюджета Самары. Но из-за непростой экономической ситуации и отсутствия дополнительных доходов финансирование сокращается. В качестве вариантов решения проблемы предложили обратиться к региональным властям или же убрать льготы с маршрутов.

— Эта информация говорит о вариантах развития сценария организации перевозок в случае недостатка финансирования и носит теоретический характер, — пояснила и. о. заместителя руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли Елена Проничкина.

В этом сезоне в Самаре работают 29 дачных маршрутов. Их обслуживают 57 автобусов. Они ездят по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а также праздничным дням. Стоимость проезда к садово-дачным массивам сохранена на уровне 2019 года. Тариф — 2,14 рубля за 1 километр пути, пишет 63.ру.