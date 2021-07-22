Отменять льготы на дачных маршрутах в Самаре в ближайшее время не планируется

Я нашел ошибку
Главные новости:
КТ-центр располагается в отдельно стоящем здании, где установлен современный аппарат компьютерной томографии.
В самарской поликлинике №15 открыт новый амбулаторный центр компьютерной томографии
Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции дал старт работе урбанистического Форума «Будущее Тольятти».
Дмитрий Азаров о будущем Тольятти: «Вместе с жителями наметим траектории развития города на десятилетия вперед»
Руководство Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости своевременно и в полном объеме оплачивать полученную тепловую энергию.
«ЭнергосбыТ Плюс» провел день проверки задолженности для жителей Промышленного и Кировского районов
Фестиваль объединяет талантливую молодежь области — танцоров, рэперов, фотографов, вокалистов, киберспортсменов, граффитистов, диджеев, косплееров, дизайнеров.
Молодежь СО приглашают принять участие в фестивале ART&cool-2021
Производство семенного картофеля высоких репродукций.
В Самарской области отрылась новая лаборатория по селекции картофеля
Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.
В Самарской области  диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли  более 300 тысяч человек
В Самаре заболели 106 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
К 1 сентября 2021 года каждый субъект РФ должен предоставить свою стратегию цифровой трансформации.
Самарская область готовится защитить стратегию цифровой трансформации
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.69
-0.8
EUR 86.92
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Отменять льготы на дачных маршрутах в Самаре в ближайшее время не планируется

22 июля 2021 10:00
287
Отменять льготы на дачных маршрутах в Самаре в ближайшее время не планируется

Отменять льготы на дачных маршрутах в Самаре в ближайшее время не планируется. Об этом сообщили в мэрии Самары.

— Ни о какой отмене льгот на дачные перевозки речь не идет. В этом году уже проведены необходимые конкурсные процедуры, определен перевозчик, контракт на дачные перевозки находится в стадии заключения, — сообщили в городской администрации.

Информация о рассмотрении возможности отмены льгот на дачных маршрутах прошла в отчете оценки регулирующего воздействия нового порядка предоставления субсидий перевозчикам. Чиновники указали, что большинство пассажиров пользуются льготами при оплате проезда. У перевозчика возникают убытки, которые нужно компенсировать. Сейчас это происходит за счет бюджета Самары. Но из-за непростой экономической ситуации и отсутствия дополнительных доходов финансирование сокращается. В качестве вариантов решения проблемы предложили обратиться к региональным властям или же убрать льготы с маршрутов.

— Эта информация говорит о вариантах развития сценария организации перевозок в случае недостатка финансирования и носит теоретический характер, — пояснила и. о. заместителя руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли Елена Проничкина.

В этом сезоне в Самаре работают 29 дачных маршрутов. Их обслуживают 57 автобусов. Они ездят по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а также праздничным дням. Стоимость проезда к садово-дачным массивам сохранена на уровне 2019 года. Тариф — 2,14 рубля за 1 километр пути, пишет 63.ру.

Теги: городской транспорт дачные перевозки льготы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жители Самары стали ездить на такси в 9 раз чаще, чем до пандемии
22 июля 2021, 10:15
Жители Самары стали ездить на такси в 9 раз чаще, чем до пандемии
Пандемия COVID-19 и вызванное ей стремление части людей избегать общественного транспорта привело к росту безналичных расходов на такси. Транспорт
208
Вплоть до октября они будут работать по средам, пятницам, выходным и праздничным дням. В октябре - только по субботам и воскресеньям.
21 июля 2021, 22:04
Льготный проезд на дачных автобусах в Самре не собираются отменять
Вплоть до октября они будут работать по средам, пятницам, выходным и праздничным дням. В октябре - только по субботам и воскресеньям. Общество
550
В Самаре с 12 июня изменится расписание дачных автобусов
10 июня 2021, 12:44
В Самаре с 12 июня изменится расписание дачных автобусов
В связи с тем, что самарцев ждут трехдневные праздничные выходные, транспорт все же будет ходить в понедельник 14 июня. Транспорт
703
В центре внимания
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
22 июля 2021  13:24
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
225
В Самаре разработали механизмы повышения качества оказания социальных услуг
22 июля 2021  13:08
В Самаре разработали механизмы повышения качества оказания социальных услуг
158
Число заболевших коронавирусом в Самарской области перевалило за 300 в сутки
22 июля 2021  12:41
Число заболевших коронавирусом в Самарской области перевалило за 300 в сутки
200
Эксперты пояснили, что стало причиной замора рыбы в водоемах Самарской области
22 июля 2021  10:27
Эксперты пояснили, что стало причиной замора рыбы в водоемах Самарской области
225
Гроза и сильный ветер снова посетят Самарскую область
22 июля 2021  10:12
Гроза и сильный ветер снова посетят Самарскую область
270
Весь список