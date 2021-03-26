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Открыты продажи на субсидируемые рейсы в Геленджик из Самары

26 марта 2021 12:52
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Открыты продажи на субсидируемые рейсы в Геленджик из Самары

С 31 мая 2021 года авиакомпания «ИрАэро» приступает к выполнению полётов в Геленджик (Краснодарский край) из Самары и Нижнего Новгорода. Рейсы будут выполняться до 29 сентября на самолётах «Суперджет-100» вместимостью 100 пассажиров. 

Вылет из Самары по понедельникам в 12:00 местного времени, прибытие в Геленджик в 15:40, обратный рейс по понедельникам и средам. Вылет из Геленджика в понедельник в 20:00, время в пути 4 часа 30 минут, по средам вылет в 14:05, прибытие в Самару в 19:20. Рейсы (прямой
и обратный) с промежуточной посадкой в Нижнем Новгороде. Цена билета
в одну сторону от 7685 рублей.

 Вылет из Нижнего Новгорода по понедельникам в 13:10, прибытие
в Геленджик в 15:40, обратный рейс в 20:00, время в пути 2 часа 30 минут. По средам рейс из Нижнего Новгорода в 10:45, прибытие в Геленджик
в 13:05. В тот же день обратный рейс 14:05. Цена билета
в одну сторону от 6570 рублей. Билеты уже в продаже.

Внимание! С 1 апреля 2021 года авиакомпания «ИрАэро» вводит новые правила провоза багажа, ознакомиться с которыми можно на сайте https://iraero.ru/. Справочная информация по бесплатному номеру в России: 8(800) 707-49-96.

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