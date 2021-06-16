Организован перевод услуги оформления лицензии на перевозки пассажиров водным транспортом в электронный вид

64

Для осуществления пассажирских перевозок речным транспортом необходима лицензия, которую теперь можно оформить в электронном виде на портале Госуслуг.

Минцифры РФ совместно с Минтрансом и Ространснадзором по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко организовали перевод услуги оформления лицензии на перевозки пассажиров водным транспортом в электронный вид.

По мнению вице-премьера, новый сервис положительно повлияет на развитие транспортных и туристических услуг в России. Для Самарской области нововведение – актуальный и полезный инструмент, так как регион занимает второе место в России после Москвы по объемам перевозок пассажиров речным транспортом. Развитие этой сферы сделает жизнь горожан значительно комфортнее, внутренний водный транспорт выполняет функцию общественного и также служит в туристических целях.

В настоящее время лицензирование проходят как крупные, так и небольшие компании, предоставляющие туристические услуги, — от круизных судов до небольших пассажирских катеров.

«Возможность оформления электронной лицензии позволит сэкономить время на получение разрешительных документов и затраты, связанные с необходимостью лично посещать ведомства», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Кроме этого, до конца 2022 года планируется перевести в электронный формат более 30 госуслуг. В частности, это коснется выдачи различных спецразрешений и лицензий на перевозки, удостоверений личности моряка и свидетельств членам экипажей гражданских воздушных судов.