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Опубликовано расписание движения судов на маршруте Самара-Рождествено

9 апреля 2021 12:59
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Опубликовано расписание движения судов на маршруте Самара-Рождествено

Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало расписание движения судов на маршруте Самара-Рождествено, которое будет действовать примерно неделю. Потом планируются изменения.

Теплоходы "Омики" временно будут совершать 14 рейсов в день - с 6:00 до 19:00 - из Самары в Рождествено и обратно. Время отправления судов можно узнать на сайте профильного предприятия.

Суда начали заходить и на Проран. Но посадка и высадка пассажиров пока производится через носовой трап теплохода.

Позже, ориентировочно со второй недели навигации, планируется продлить работу речной переправы на два часа - до 21:00, и увеличить количество рейсов почти до летнего объема - теплоходы будут отправляться из пунктов назначения каждый час, пишет Сова.инфо.

Уточнять информацию о расписании можно еще по телефону 89170114221.

 Фото: Сообщество "Речфлот-63" ВКонтакте

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