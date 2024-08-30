Около 23 тыс. человек воспользовались справочными видеотерминалами на вокзалах Куйбышевской магистрали с начала 2024 года

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С начала 2024 года на вокзалах Куйбышевской железной дороги интерактивными справочными видеотерминалами воспользовались 22,8 тыс. человек.

Лидером по популярности данной услуги стал вокзал Пенза-1, где консультацию по интересующим вопросам получили 9,8 тыс. пассажиров. На вокзале Самара количество обращений через видеотерминалы составило более 6,2 тыс., на вокзалах Ульяновск-Центральный – 1,7 тыс. и Уфа – 1,3 тыс. Отметим, что интерактивные устройства установлены на всех крупных вокзальных комплексах Куйбышевской магистрали.

Чаще всего пассажиры уточняли информацию о наличии и стоимости билетов, изменениях в расписании, возможности пересадки, правилах провоза багажа и животных, а также имеющихся льготах.

Справочные видеотерминалы – это современный формат обслуживания пассажиров, позволяющий круглосуточно по видеосвязи консультировать клиентов на русском, английском, китайском и русском жестовом языках по всем железнодорожным тематикам. Для удобства маломобильных пассажиров на видеотерминалах малого формата установлены микролифты, позволяющие регулировать его высоту. Также пассажиры могут самостоятельно оперативно уточнить информацию о движении поездов и работе вокзального комплекса с помощью интерактивного интерфейса видеотерминала.