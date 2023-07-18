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Около 2,2 тысяч домашних животных ехали без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД

18 июля 2023 09:59
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Около 2,2 тысяч домашних животных ехали без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД

Около 2,2 тысяч домашних животных совершили поездки без сопровождения владельцев в поездах Куйбышевского филиала АО «ФПК» в первом полугодии 2023 года. Это более чем на 14% превышает показатели 2022 года за аналогичный период, когда было перевезено 1,9 тыс. животных. Больше всего путешествовали кошки и собаки, из необычных представителей фауны в этом году чаще стали ездить в поездах рыбки, попугаи, шиншиллы, хорьки, кролики и хомяки.

В пути следования животные размещаются в опломбированных клетках или переносках. У них есть доступ к еде, воде и лотку. За животным присматривают проводники. Вместе с ними можно отправить сопроводительные документы на животного: ветеринарный паспорт, метрику, родословную и так далее.

Напомним, что перевозить животных без сопровождения владельцев можно во всех поездах дальнего следования АО «ФПК», если поезда курсируют внутри страны, а в составе штабного вагона есть багажное купе. К перевозке без сопровождения допускаются только прирученные домашние животные.

Оформить перевозку можно в специализированных кассах на вокзалах, для этого отправителю необходимо заранее заполнить заявление. Его образец можно найти на сайте ОАО «РЖД».

С подробной информацией о правилах предоставления услуги можно ознакомиться на сайте rzd.ru в разделе «Услуги и сервисы»/«Перевозка домашних животных без сопровождения».

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