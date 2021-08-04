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Общественный транспорт Самары оснастят бактерицидными рециркуляторами

4 августа 2021 14:31
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Эти устройства уничтожают бактерии, микробы и вирусы и обеспечат обеззараживание салонов подвижного состава.

Общественный транспорт Самары оснастят бактерицидными рециркуляторами

В Самаре под председательством состоялось заседание городского штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. По последним данных число заболевших ковидом горожан увеличилось. За прошедшую неделю "Covid-19" заразились 1236 человек. По уровню заболеваемости Самара сейчас занимает четвертое место в области.

По поручению Елены Лапушкиной во всех районах города будут усилены контрольные мероприятия, направленные на выявление нарушений эпидрежима.

Руководитель Департамента транспорта Сергей Маркин рассказал, что с сентября текущего года в общественном транспорте Самары планируется поэтапное внедрение источников ультрафиолетового излучения, так называемых «дезаров».

«Эти устройства уничтожают бактерии, микробы и вирусы и обеспечат обеззараживание салонов подвижного состава. Ими планируется оснастить весь подвижной состав: автобусы, трамваи, троллейбусы, а также станции метрополитена», - отметил Сергей Маркин.

Сейчас готовится необходимая документация, прорабатываются возможные графики поставки оборудования.

«Начать установку «дезаров» в общественном транспорте планируется к сентябрю. Работа в этом направлении уже ведется. Необходимо рассмотреть варианты компенсации затрат для частных предприятий, чтобы они также смогли приобрести рециркуляторы», - подчеркнул Первый заместитель Главы города Максим Харитонов.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: бактерицидные рециркуляторы транспорт

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