Обледенение контактной сети парализовало движение трамваев в Самаре

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Сотни самарцев провели утро в безысходном ожидании трамвая на остановке. В районе пересечения улицы Ставропольской и проспекта Кирова около 8:30 произошла авария на линии. Видеозапись ЧП сделал мобильный корреспондент tvsamara.ru.

На кадрах видно, как в местах соединения токоприемников вагонов и проводов сыплются искры:

«Обледенела контактная сеть. Провода искрят в месте соприкосновения с ними токоприемника и вагона. Стоят более 10 составов», — сообщил сотрудник ГТРК "Самара", волей судьбы оказавшийся на месте происшествия.

На месте происшествия работали аварийные бригады ТТУ. Движение трамваев вскоре возобновилось, но в путь они тронулись очень медленно. Большинство пассажиров покинуло вагоны и попыталось добраться до места работы иным способом, что непросто. Утренние пробки в Самаре сервис Яндекса оценивал в 7 баллов, сообщает ГТРК Самара.