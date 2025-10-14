Новый сервис на портале "Госуслуги" упростит смену дизайна автомобиля

116

На Госуслугах заработал новый цифровой сервис, который позволяет в режиме онлайн узаконить смену дизайна автомобиля. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал директор департамента развития сервисов и клиентского опыта Минцифры России Андрей Ульянов, пишет Смотрим. .

Речь идет о так называемом тюнинге, когда владельцы устанавливают дополнительные декоративные элементы и оборудование на машину, или, к примеру, меняют цвет.

По словам Ульянова, ранее необходимо было ехать в специальную лабораторию, которая подтверждала, что вносимые изменения безопасны, затем ехать в ГИБДД.