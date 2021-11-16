Новые проекты и федеральная поддержка: Дмитрий Азаров участвует в международном форуме «Транспорт России»

163

Сегодня, 16 ноября, в Москве стартовал XV международный форум «Транспорт России», который проводится в рамках главного делового события отрасли – «Транспортной недели». В масштабном мероприятии принимают участие руководители крупнейших отечественных и зарубежных компаний, корпораций, инвесторы, члены Правительства РФ, главы регионов. Делегацию Самарской области на форуме возглавляет губернатор Дмитрий Азаров.

В рамках форума рассматриваются вопросы развития всех основных видов транспорта, создание оптимальных условий для реализации крупных транспортных и инфраструктурных проектов, приоритеты национальной экономики, инвестиционная привлекательность и стратегические задачи транспортной отрасли.

Сегодня на пленарной дискуссии «Транспорт России-2035. От стратегии — к реализации», в которой Дмитрий Азаров также принял участие, представители власти и бизнеса обсудили широкий круг вопросов. Это, в том числе, единая опорная транспортная сеть, цифровизация на транспорте, глобальный энергопереход, подготовка кадров, качество предоставления транспортных услуг, управление развитием транспортной инфраструктуры, привлечение финансирования в инфраструктурные проекты.

Все эти вопросы найдут свое отражение в транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года, которая будет утверждена Правительством РФ до конца года. Проект стратегии месяц назад рассматривался на заседании Президиума Государственного Совета. «Все наши планы, проекты, программы в сфере транспорта должны преследовать главную цель – повышение качества жизни граждан, чтобы она была более комфортной и удобной. Нужно, чтобы каждый человек видел, как, в какие сроки будут решаться значимые для него проблемы в сфере транспорта, а регионы чётко понимали, какие инструменты они получат для обеспечения этих изменений», – заявил Президент страны Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Об основных задачах и параметрах стратегии на пленарной дискуссии рассказал Министр транспорта РФ Виталий Савельев. «Если раньше стратегии Минтранса предусматривали развитие по отраслям, то сейчас мы рассмотрели вариант клиентоцентричности. Теперь акцент на трех выгодоприобретателях, кто должен получить пользу – люди, бизнес и государство», – отметил Министр.

Как рассказал Виталий Савельев, в стратегии введено понятие единой опорной транспортной сети: «Это наша кровеносная система, транспортный каркас, на котором будут базироваться все отрасли транспорта, которые мы будем развивать».

Сегодня в Самарской области реализуется один из крупнейших проектов в стране в сфере государственно-частного партнерства — мост через Волгу и трасса в районе Тольятти, которые станут частью транснационального коридора «Европа-Западный Китай», а также коридора «Север-Юг — Санкт-Петербург – Мумбаи» и, по оценкам экспертов, придаст мощнейший импульс развитию не только региона, но и страны в целом.

«Наш проект строительства мостового перехода через Волгу – это отдельная тема, которая вызывает интерес на форуме. Строительство идет по графику, но понятно, что большие проекты имеют и определенные сложности. Наше участие здесь на форуме и выставке Транспортной недели позволяет нам эти вопросы обсудить с ведущими компаниями и с Правительством РФ», — сказал Дмитрий Азаров перед началом пленарной дискуссии.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил стратегическую важность реализации автодороги «Европа-Западный Китай» и добавил, что сейчас дополнительно рассматривается проект расширения дороги Самара — Оренбург до четырех полос. Это часть коридора «Европа -Западный Китай», через который идет транспортная магистраль из России в страны ближнего зарубежья. Сейчас анализируется потенциальный объем трафика по данной магистрали – и, если он подтвердится, будет проведено расширение существующей дороги как в Самарской и Оренбургской областях, так и со стороны Казахстана. «Если мы с казахскими коллегами подтвердим пропускной трафик на пропускной пункт Сагарчин, то они расширят со своей стороны дорогу до четырех полос. Мы, соответственно, со своей стороны до пропускного пункта тоже расширим. Документация уже есть. Мы сейчас привлекаем международную компанию, которая ведет переговоры с китайскими коллегами, чтобы понять, какой объем трафика будет от них, ведем переговоры со всеми странами, Узбекистаном, Туркменией, со всеми теми, кто в том регионе находится. Исторически из этих стран всегда был большой объем продуктов, поэтому мы сейчас этот проект пытаемся собрать и запустить», — рассказал Марат Хуснуллин.

На пленарной дискуссии также затрагивалась тема развития агломераций в стране. «Важным аспектом является развитие транспорта в российских агломерациях, нам важно вместо надо думать о работе транспорта на этих территориях», — заявил Глава Минтранса Виталий Савельев.

Самарско-Тольяттинская агломерация – крупнейшая нестоличная в России, третья по величине после Московской и Санкт-Петербургской. На территории агломерации проживает 86% населения области (2,7 млн человек), производится 81% промышленной и 42% сельскохозяйственной продукции. Разработана комплексная транспортная схема агломерации. Один из важнейших ее компонентов — проект ускоренного железнодорожного сообщения «Самара — Курумоч – Тольятти» — уже включен в инвестиционную программу ОАО «РЖД», сейчас проектируются транспортно — пересадочные узлы.

Как отметили спикеры сегодняшней пленарной дискуссии, одна из ключевых задач транспортной стратегии РФ – строительство и ремонт дорог. В Самарской области в 2021 году благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, отремонтированы 114 участков дорог общей протяженностью 400 км. На обновление дорожно-транспортной сети Самарской области по нацпроекту в 2021 году было направлено 15 млрд рублей. Из них 6 млрд 50 млн рублей – это федеральные средства, при этом 4 млрд 700 млн рублей были выделены региону дополнительно в связи с высокими темпами и качеством производства работ по ключевым объектам инфраструктуры. Благодаря дополнительному финансированию план по ремонту дорог был перевыполнен. Такими темпами дороги не приводились в порядок никогда в новейшей истории Самарской области.

«Итоги, с которыми мы в 2021 году выходим по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», впечатляющие. Это абсолютно рекордный показатели в Самарской области. Наш регион отдельно был отмечен как один из немногих, где уже сейчас полностью завершены строительно-монтажные работы. Приложим все усилия, чтобы и следующем году темпов дорожного строительства ни в коей мере не снизить», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Отметим, что с 2019 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области обновлено 1021,7 км автомобильных дорог, в том числе 184,8 км улиц в Самаре, 52,9 км в Тольятти. Уровень автомобильных дорог в нормативе вырос с 27,3% в 2017 году до 38,7% в 2021 году (при плановом значении 38,13%). На 2022 год в рамках нацпроекта запланирован ремонт 288 км автомобильных дорог с объемом финансирования 7 млрд. 724 млн. рублей. До 2024 года в Самарской области будет отремонтировано дополнительно более 500 км. С 2022 года в Самарской области начинается реализация федеральной программы «Мосты и путепроводы». Будет приведено в нормативное состояние более 1 тыс. 600 погонных метров искусственных сооружений.

XV международный форум «Транспорт России» продлится до 18 ноября и включает различные панельные дискуссии, конференции, круглые столы, деловые встречи, переговоры глав субъектов с членами Правительства РФ, представителями крупного бизнеса, инвесторами.

«Сегодня и завтра будет продолжено обсуждение реализации транспортной стратегии РФ по самым разным направлениям: развитие всей транспортной инфраструктуры, новые современные технологические подходы и цифровые технологии в транспорте, развитие самого транспорта, включая транспорт внутригородской и внутриагломерационный. Для нашего региона, где концентрация городского населения одна из самых высоких в стране, конечно, это очень и очень важно. Мы на всех площадках постараемся максимально отработать для того, чтобы увидеть для себя новые возможности, а в дальнейшем – применить их на территории региона. А это за собой будет тащить и новые проекты. Рассчитываем, конечно, получать и федеральную поддержку в реализации этих проектов, как нам это удавалось в текущем году и в прошлом», — сказал Дмитрий Азаров.

Фото: правительство СО