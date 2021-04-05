Новые динамические дорожные знаки с камерами сделают движение на дорогах безопаснее

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Динамические дорожные знаки с камерами сделают движение на дорогах безопаснее, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в понедельник, 5 апреля.

Ранее в этот день сообщалось, что в России начали тестировать новый способ фиксации скорости. Речь идет об электронных дорожных знаках, которые в зависимости от изменения погодных условий позволяют корректировать на электронном табло информацию об ограничениях скоростного режима. Контролировать соблюдение требований знаков предлагается автоматически при помощи камер.

Необходимо ввести ответственность за превышение скорости на динамическом дорожном знаке полагает, Александр Васильев.

«Едет машина по МКАДу, где разрешена скорость 100 км/ч, впереди авария и необходимо снизить скорость до 60 км/ч. На знаке загорается 60 км/ч, а все как ехали 100 км/ч, так и едут. Потому что знают, что их не оштрафуют, ведь там камера настроена на 100 км/ч. Чтобы скорость снижали, необходимо закрепить ответственность за соблюдение знаков перемены информации», — сказал депутат.

Тем, кто привык пользоваться сервисом «Яндекс.Навигатор» стоит переориентироваться на знаки на дороге, потому что навигатор не сможет оперативно обновлять информацию, полагает Васильев.

Динамические знаки будут полезны не только новичкам, но и опытным водителям, заключил специалист.

С 1 марта на российских дорогах появился отдельно используемый знак, обозначающий камеры, фиксирующие нарушения ПДД. Знак фото- и видеофиксации устанавливают на трассах вне поселений в 150–300 м от начала снимаемого участка дороги и на въезде в поселение. При необходимости он может использоваться вместе со знаками, которые указывают расстояние до опасного участка или определенного объекта.