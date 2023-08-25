Новые белорусские трамваи выйдут в первые рейсы после процедуры обкатки

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В Самаре состоялась официальная процедура приемки новых трамваев. Их приняли на баланс муниципального предприятия «Трамвайно – троллейбусное управление».

«Модели трамваем Т811 – самые удобные из всех представленных в парке предприятия. Они оборудованы площадкой для маломобильных граждан с аппарелью, видеокамерами с внутренней и наружной съемкой и выводом на монитор водителя, USB-разъемами для зарядных устройств, кнопкой связи с водителем. Впервые для Самары трамваи будут оснащены системы кондиционирования воздуха», – отметил заместитель руководителя Департамента транспорта Юрий Тапилин.

Теперь белорусские трамваи, оснащенные самым современным оборудованием, будут проходить обкатку, в течение которой водители адаптируются к новому рельсовому общественному транспорту, ознакомившись на практике с правилами эксплуатации трамвайного оборудования.

«Уверен, что новые трамваи существенно повлияют на транспортную доступность. В сентябре мы их уже увидим на улицах города», – сообщил директор МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

На трамвайные вагоны распространяется гарантия от производителя. Планируется, что обслуживать они будут маршруты с большим пассажирским трафиком.

Фото: администрация Самары