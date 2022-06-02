Названы самые популярные цвета автомобилей и самый невостребованный в Самаре

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Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу на автомобили с пробегом в Самаре с января по май 2022 года и выяснили, какие цвета кузова наиболее популярны в городе. По итогам периода самыми востребованными в городе стали черные автомобили: доля спроса на них от общего количества составила 22,49%. На втором месте по популярности – белые автомобили (доля спроса – 21,48%). В пятерку популярных цветов автомобилей в Самаре вошли также серебряный, серый и синий. Самым невостребованным цветом автомобиля в Самаре стал розовый.

В целом по России самыми востребованными цветами кузова остаются черный и белый с долей спроса в 20,78% и 19,76% соответственно. В период с января по май 2022 года черные и белые автомобили почти сравнялись по востребованности у россиян – разница по доле в общей структуре спроса на автомобили с пробегом составила 1,02%. При этом, черные автомобили немного теряют позиции, а белые, наоборот, укрепляют. Так, процент белых автомобилей за год вырос с 19,53% до 19,76%, а доля черных снизилась с 21,09% до 20,78%.

«Популярность белых и черных цветов на рынке автомобилей с пробегом объясняется их сравнительно большей ликвидностью. Они медленнее теряют в стоимости, чем автомобили более ярких цветов. Кроме того, базовые цвета кузова, как правило, обойдутся первому покупателю дешевле, чем нестандартные оттенки, требующие доплаты», – комментируют эксперты Авито Авто.

Во всех крупных регионах России первую строчку по востребованности занимают либо белые, либо черные автомобили. Вторую и третью позиции по доле спроса в этот период, как правило, занимают автомобили серебряного или серого цвета.

Серебряный, серый, синий: какие еще цвета кузова популярны в Самаре

В Самаре среди ходовых цветов также оказались: серебряный (16,44%), серый (13,17%), синий (7,48%). Реже жители города выбирают зелёный, красный, коричневый, бежевый и бордовый цвета кузова. Розовый цвет автомобиля в Самаре автомобилисты выбирают реже всего.