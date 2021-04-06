Названы недостатки "народного" каршеринга

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Сервис аренды автомобилей между физлицами, так называемый, «народный» каршеринг будет пользоваться определенной популярностью у граждан, рассказал «Известиям» автомобильный эксперт Игорь Моржаретто во вторник, 6 апреля. Но, по всей видимости, не очень большой и не за счет аудитории агрегаторов каршеринга.

Ранее в этот день РБК сообщил со ссылкой на источники о том, что московские власти готовятся в ближайшее время запустить платформу «народного каршеринга». Суть проекта — позволить автовладельцам сдавать свои машины в аренду другим физлицам.

По мнению Игоря Моржаретто, сдать свой автомобиль в аренду будет интересно, например, тем, кто уехал в отпуск на пару недель.

Но именно по этой причине аудитория агрегаторов и «народного» каршеринга не пересекается. Дело в том, что машины агрегаторов рассчитаны в первую очередь на поминутную аренду, отмечает эксперт.

К тому же с новым сервисом возникает ряд юридических проблем, которые власти пока не прояснили, пишут "Известия".

«Чтобы покрыть стоимость возможных повреждений автомобиля во время аренды, придется вводить расширенную страховку, она будет стоить как минимум вдвое дороже обычного полиса ОСАГО. Если эту страховку придется оплачивать владельцу автомобиля, ему становится не очень выгодно сдавать в аренду свое авто», — заключил Моржаретто.