Названа средняя цена для потребителя автомобильного бензина в Самарской области

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Средняя цена для потребителя на литр автомобильного бензина в Самарской области составила 54 рубля и 41 копейку. Такие данные озвучили в Самарастате.

— Литр 92-го бензина в регионе в среднем обойдется в 49,39 рубля, 95-го — 54,19, 98-го — 66,20, а дизельного топлива — 59,04, — подсчитали статистики.

При этом эксперты отмечают, что по стране прокатилась рекордная волна роста цен на топливо за последние несколько месяцев. Цены на бензин держались практически на постоянном уровне весь прошлый год, но летом 2023 года пошли вверх: так, по данным агрегатора Fuelprice, средняя стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 прибавила с начала мая 1,5 рубля за литр. Такие же данные приводит Росстат, отмечая увеличение цен на 3%. Столь интенсивно стоимость топлива последний раз нарастала осенью 2021 года, но в 2022 году стабилизировалась на фоне резкого падения оптовых цен, пишет 63.ру.