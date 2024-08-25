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Названа дата окончания ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой в Самаре

25 августа 2024 13:28
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Названа дата окончания ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой в Самаре
 

Подробности сообщили в горадминистрации в ответ на официальный запрос ИА sovainfо.ru.

Сейчас работы ведутся на трамвайных путях на улице Ново-Садовой - на участке от Барбошиной поляны до Ново-Вокзальной.

Ремонт планировали завершить до 30 июня и приступить к следующему этапу - обновить рельсы до трамвайного кольца около ТЦ "Апельсин". Но сроки первого этапа сдвинулись.

- Приступить ко второму этапу ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой (от Ново-Вокзальной до завода имени Тарасова) планируется в следующем году. Перенос связан со смещением сроков первого этапа до 25 августа 2024 года и началом учебного года, - сообщили в администрации Самары.
Теги: В центре внимания Городской транспорт

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