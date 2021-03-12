Навигация в Самаре может стартовать 7 апреля

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В Самарской области началась подготовка к речной навигации по Волге в 2021 году. Планируется, что пассажиров начнут перевозить на теплоходах с 7 апреля. Сейчас власти ищут компанию, которая займется этой работой.

Заказчиком выступает региональное министерство транспорта и автодорог. Оно предъявило следующие требования к будущему подрядчику: наличие лицензии на перевозку пассажиров; наличие собственных или арендуемых судов, в том числе резервных и аварийно-спасательных; обеспечение безопасности, чистоты и исправности оборудования.



Итоги электронного аукциона подведут 23 марта. Начальная (максимальная) цена контракта - 43,7 млн рублей. Подрядчик должен будет перевозить пассажиров по Волге с 7 апреля по 31 июля 2021 года. Как правило, первыми начинают курсировать суда из Самары в Рождествено, Зольное и Винновку.



Напомним, что цены на проезд в навигацию-2021 будут увеличены. Ранее департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал соответствующий приказ, пишет Сова.инфо.