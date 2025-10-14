Национальный автомобильный союз предложил ввести потолок цен на бензин

114

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратился Национальный автомобильный союз (НАС). И предложил ограничить цены на топливо на автозаправочных станциях. Об этом пишут Известия.

По данным издания, некоторые АЗС завышали цены, что уже привело к проверкам. Представители Союза призвали ввести индекс цен, он будет рассчитываться с учетом цены топлива в прошлом году с поправкой на инфляцию.

«Считаем целесообразным ввести некий потолок цен на АЗС — специальный механизм контроля. Он должен рассчитываться с помощью ценового индекса: стоимость топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года плюс уровень накопленной инфляции», — пояснил президент НАС Антон Шапарин.

Ранее СМИ сообщили, что независимые новосибирские АЗС перестали продавать бензин марки АИ-92 и АИ-95. По словам представителя отрасли Сергея Лацких, у независимых нефтетрейдеров подошли к концу запасы этого топлива.