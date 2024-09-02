На трассе «Обход Тольятти» открыли съезды к Тайдаково и Левашовке

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Жители двух сел в Самарской области получили доступ к новой трассе «Обход Тольятти». В воскресенье, 1 сентября, там открыли съезды на дорогу между Тайдаково и Левашовкой.

— Запуск движения по новому съезду стал возможен после выдачи правительством Самарской области согласия на переустройство участка автомобильной дороги. Теперь население Шигонского района, дачники и туристы смогут в полной мере воспользоваться новой скоростной дорогой, — рассказали в концессионной компании.

Теперь экономия времени в пути для жителей села Тайдаково составит 40 минут, а для жителей Левашовки — почти 1 час. Из-за технических особенностей съезда двигаться по нему разрешено только легковому транспорту массой до трёх тонн. Размер тарифа для них составит 270 руб., пишет 63.ру.

— Также обращаем ваше внимание, что на съезде «Тайдаково — Левашовка» не созданы в полной мере условия для обеспечения безопасности движения. Просим вас соблюдать внимательность и осторожность, — добавили представители концессионной компании.