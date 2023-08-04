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На таможенном посту Аэропорт Самара отметили возросший пассажиропоток

4 августа 2023 10:12
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На таможенном посту Аэропорт Самара отметили возросший пассажиропоток

Таможенный пост Аэропорт Самара Самарской таможни подвел итоги полугодия 2023 года.

Сезон отпусков стартовал, открылось долгожданное туристическое направление Самара-Хургада, все это способствовало увеличению пассажиропотока. Уже за 1 полугодие количество вылетающих почти достигло показателя прошлого года, и превысило 200 тыс. пассажиров. Более 70% всех авиарейсов составляют рейсы в Анталью.

Как отмечается сотрудниками Самарской таможни, благодаря постоянной профилактической работе по информированию граждан о порядке перемещения через таможенную границу товаров и валюты, значительно снизились правонарушения в области таможенного законодательства. 

Так, за 1 полугодие 2023 года в Аэропорту Курумоч самарскими таможенниками было возбуждено 69 дел об административных правонарушениях. Выявлено 58 фактов перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров с нарушением таможенного законодательства: алкогольной и табачной продукции, холодного оружия, объектов, подпадающих под действие Конвенции СИТЭС, наличных денежных средства, товаров, перемещаемых для коммерческой деятельности под видом товаров для личного пользования. 

«Обращайте внимание на информационные стенды, расположенные до входа в «зеленый» коридор, не бойтесь задавать вопросы сотрудникам таможни перед прохождением зоны таможенного контроля, интересуйтесь правилами перемещения физическими лицами товаров, включая валюту и валютные ценности, на официальном сайте Федеральной таможенной службы», -призывает пассажиров начальник таможенного поста Аэропорт Самара Анатолий Законов.

 

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