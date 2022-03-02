На самарской дороге временно ограничат движения транспорта из-за соревнований

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивного мероприятия «Лыжная гонка на призы газеты «Волжская коммуна» на территории Самары с 06:00 до 16:00 6 марта 2022 года будет ограничено движение транспорта по автомобильной дороге:

на кладбище «Лесное» на участке от ГАУ Самарской области

«Учебно-спортивный центр «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное».

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Подробнее с временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.

Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать свои поездки.



