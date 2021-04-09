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На религиозные праздники в Самаре ограничат движение транспорта

9 апреля 2021 13:10
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На религиозные праздники в Самаре ограничат движение транспорта

Перевозки населения Самары к городским кладбищам в дни религиозных праздников и в День Победы ежегодно имеют высокую социальную значимость. В целях организации таких перевозок в 2021 году для обеспечения безопасности дорожного движения будет традиционно ограничено движение личного транспорта – с 07:00 до 16:00 на Пасху 2 мая 2021 года, на Радоницу 11 мая 2021 года, на Троицкую родительскую субботу 19 июня 2021 года, а также на Красную горку и в День Победы 9 мая 2021 года – по следующим участкам улично-дорожной сети:

  • - по ул. Авроры от ул. Аэродромной до ул. Партизанской;
  • - по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов; 
  • - по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской; 
  • - по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

Данные ограничительные меры не будут распространяться на городской пассажирский транспорт, спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре.

Отметим, что ограничения вводятся не только для безопасной организации движения, но и разворота и стоянки автобусов, задействованных для перевозок к кладбищам. При этом вышеуказанные участки будут открыты для движения общественного транспорта – как городских, так и межмуниципальных маршрутов.

Вместе с тем Департаментом транспорта Администрации Самары будет организовано комиссионное обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок к городским кладбищам. Во взаимодействии с ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре, Департаментом городского хозяйства и экологии, администрациями внутригородских районов, транспортными предприятиями, МП «Спецкомбинат ритуальных услуг» будут отработаны все вопросы готовности к перевозкам населения к городским кладбищам. В частности, это касается установки технических средств организации дорожного движения в период временного ограничения движения, приведения в надлежащее санитарное состояние посадочных площадок на начальных пунктах муниципальных маршрутов регулярных перевозок к кладбищам, приведения в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения подъездных путей и разворотных площадок. Кроме того, Госавтоинспекции, патрульно-постовой службе рекомендовано организовать постоянные посты на начальных
и конечных остановках муниципальных маршрутов регулярных перевозок к городским кладбищам, а ГУ МЧС России по Самарской области –  организовать дежурство пожарных расчетов по месту дислокации подразделений.

Подробная информация о специальных автобусных маршрутах и графике их работы будет размещена на официальном сайте Администрации Самары дополнительно.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.

 
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