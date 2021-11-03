На планировку станции метро "Театральная" в Самаре выделят 13,8 млн рублей

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В Самаре ищут подрядчика, который подготовит все необходимые документы по планировке линии метро от станции "Самарская" до "Театральной". Победитель электронного аукциона получит на эти работы до 13,8 млн рублей.

Заказчиком выступает министерство строительства Самарской области. Победителя определят 3 декабря. Рассчитать все должным образом необходимо на площади около 12,4 га, при этом учесть границы объектов культурного наследия.

Сейчас в областной столице 10 действующих станций метро. До 2024 года планируют продлить первую очередь подземки. Завершит ветку станция "Театральная". На реализацию проекта будет взят федеральный инфраструктурный кредит на сумму 10,4 миллиарда рублей, пишет ГТРК Самара.