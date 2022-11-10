На паромной переправе Самара-Рождествено 11 ноября отменено два рейса

На грузовой паромной переправе по маршруту Самара – село Рождествено 11 ноября будет меньше рейсов, чем обычно.
Два из них в этот день будут отменены.
Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.
Не состоятся перевозки:
-Из Рождествено в 12:30
-Из Самары (октябрьский спуск) в 14:00
Они отменены по неким техническим причинам. По каким именно в сообщении пассажирского предприятия не уточняется.
Согласно расписанию, опубликованному на сайте предприятия, с 26 сентября 2022 года паром плавает от октябрьского спуска в Рождествено и обратно по три раза в день: В 8:00, 14:00 и 18:00 из Самары и в 6:00, 12:30 и 16:30 из села.
Кроме грузовой переправы есть и пассажирские перевозки. С 31 октября по маршруту «Самара-Проран-Рождествено» делается по десятку рейсов туда и обратно, пишет Обозрение.