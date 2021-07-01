На Ново-Садовой в Самаре изменится схема движения

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На Ново-Садовой запретят поворачивать налево на улицу Советской Армии в сторону города. Измененная схема движения будет действовать с 7:00 1 июля.

— Проехать к Московскому шоссе можно будет по улицам Ново-Вокзальная и Гастелло. Схема движения изменится по рекомендации ГИБДД в целях оптимизации транспортных потоков, — сообщили в мэрии Самары.

Такие манипуляции с изменением схемы движения автомобилей на Ново-Садовой приходится проводить из-за строительства развязки. 26 июня основной ход улицы перекрыли для возведения эстакады, и на дороге сразу образовались километровые пробки, пишет 63.ru.

Фото: Екатерина Маркелова